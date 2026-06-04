Шадаев сообщил об использовании ИИ-ассистентов 80 процентами школьников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Около 80% российских школьников на постоянной основе пользуются ИИ-ассистентами, сообщил на ПМЭФ министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Определенная возрастная дифференциация (в использовании современных технологий - ИФ). Она сейчас очень хорошо видна на ИИ-ассистентах, особенно в школах. Мы видим, что дети уже массово используют ИИ-ассистенты. (...) 80% детей используют постоянно ИИ-ассистенты", - сказал он.

"Понятно, что в отношении старшего, более взрослого, поколения цифры сильно меньше. И здесь мы должны создавать определенные условия, когда и старшее поколение осваивает все последние современные сервисы", - добавил министр.

По словам Шадаева, в настоящее время в России 95% мест проживания обеспечены доступом к LTE/4G.

"Вынужденное некоторое откладывание вопроса по 5G по разным причинам привело к тому, то мы получили очень хорошее равномерное распределение 4G. У нас больше 95% мест проживания граждан обеспечены доступом к LTE/4G. Это как раз очень хороший пример, когда мы обеспечили равный доступ по всей стране", - сказал глава Минцифры.