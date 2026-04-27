Рособрнадзор предложил трансформировать школьные домашние задания с учетом развития ИИ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре считают, что не стоит отменять домашние задания для школьников из-за распространения технологий ИИ, но необходимо трансформировать их с учетом современных технологий.

"Речь идет о необходимости трансформировать их с учетом современных технологических достижений. Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала", - сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

При этом, в Рособрнадзоре, комментируя сообщения СМИ о том, что якобы обсуждается возможность отмены домашнего задания для школьников из-за распространения технологий ИИ, заявили, что об отмене заданий речи не идет.

В ведомстве также отметили, что школы должны контролировать объем домашнего задания по всем предметам. Домашнее задание на следующее занятие учителю следует давать на текущем уроке. В случае ведения электронного журнала педагогу необходимо дублировать в него всю информацию не позднее завершения учебного дня.

