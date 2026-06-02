Мединский предложил изучать ИИ в школе "с чувством меры"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента России Владимир Мединский считает, что в школах обязательно нужно изучать искусственный интеллект, но в этом вопросе нужно чувство меры.

"Я не против ИИ в школах. Наоборот, считаю, школьникам обязательно нужно преподавать навыки работы с ИИ. Вопрос - чувство меры. У нас есть две полярные точки зрения: одни считают, что "цифру" нужно изгнать из школы во всех видах, другие хотят максимально цифровизировать образование. И то и другое - крайности", - сказал Мединский в интервью изданию "Эксперт".

Он выразил мнение, что в "начальной школе любая "цифра" детям не нужна и даже вредна", так как на этом этапе обучения дети должны получать базовые навыки. В средней школе, по мнению Мединского, можно использовать и "цифру", и ИИ, "но очень ограниченно, объясняя принципы его работы". При этом, как подчеркнул помощник президента, все задания дети должны выполнять самостоятельно. "В выпускных классах и вузах работа с ИИ уже оправданна - в первую очередь для профессиональной специализации тех, кто намерен далее заниматься компьютерными технологиями", - добавил Мединский.

Помощник президента убежден, что изучение ИИ в школе - насущная необходимость. "Чем быстрее мы это признаем, тем лучше. В Китае, Казахстане и других странах в школах уже есть уроки по ИИ. И нам нужны такие уроки", - сказал он. Говоря об учителях, которые с развитием технологий ИИ "бьют тревогу", так как сочинения, курсовые и дипломные работы в классическом понимании "практически утратили смысл, поскольку их пишут с помощью ИИ", Мединский отметил, что "это новые вызовы, которые требуют пересмотра даже не системы образования как таковой, а философии образования".

Также Мединский коснулся вопроса запрета смартфонов в школе, где, как он считает, нужны воля и безотлагательные решения. "До сих пор в школах не запрещены смартфоны, несмотря на мягкие попытки Минпросвещения как-то ограничить их использование (я говорю именно про смартфоны, то есть персональные компьютеры в кармане, а не про мобильную связь). Человек с юных лет становится придатком компьютера, а не компьютер - помощником человека, как это должно. Необходимы воля и безотлагательные решения, чтобы переломить этот опасный тренд", - сказал Мединский "Эксперту".