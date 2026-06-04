Нацмессенджер Max внедрит сервис бесконтактной оплаты

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Max и Национальная система платежных карт (НСПК) договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Соответствующий меморандум стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя, уточнила пресс-служба мессенджера.

Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции нужно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через Систему быстрых платежей, к которой подключено более 200 российских и иностранных банков. "Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности MAX", - сообщили в пресс-службе.

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе Max. Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу в национальном мессенджере.