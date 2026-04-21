Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для корректной работы национального мессенджера Max пользователям рекомендуется отключать VPN, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе сервиса.
Во вторник появились сообщения, что мессенджер Max работает в ограниченном режиме, если у его пользователя включен VPN.
С середины апреля крупные маркетплейсы и ряд других сервисов и платформ ограничили доступ для пользователей при включенном VPN.
30 марта Forbes со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что в РФ могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. По данным издания, об этом шла речь на совещаниях, которые провел глава Минцифры РФ Максут Шадаев в предшествующие выходные.
31 марта Шадаев сообщил в отраслевом чате "Мы ИТ" в Max, что перед министерством стоит задача снижения пользования VPN-сервисами в РФ. В то же время он подчеркнул, что предложение о введении административной ответственности министерству "категорически не нравится".