Пресс-служба мессенджера Мах рекомендовала выключать VPN для его корректной работы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Для корректной работы национального мессенджера Max пользователям рекомендуется отключать VPN, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе сервиса.

Во вторник появились сообщения, что мессенджер Max работает в ограниченном режиме, если у его пользователя включен VPN.

С середины апреля крупные маркетплейсы и ряд других сервисов и платформ ограничили доступ для пользователей при включенном VPN.

30 марта Forbes со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что в РФ могут ввести плату за использование VPN-сервисов, а цифровые платформы не будут пускать пользователей, заходящих через средства обхода блокировок. По данным издания, об этом шла речь на совещаниях, которые провел глава Минцифры РФ Максут Шадаев в предшествующие выходные.

31 марта Шадаев сообщил в отраслевом чате "Мы ИТ" в Max, что перед министерством стоит задача снижения пользования VPN-сервисами в РФ. В то же время он подчеркнул, что предложение о введении административной ответственности министерству "категорически не нравится".