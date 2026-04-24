Пользователи Max получили опцию быстрой регистрации в отелях по цифровому ID

Пока технология в пилотном режиме действует в шести отелях

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи национального мессенджера Max получили возможность быстрой регистрации в отелях с помощью цифрового ID, сообщила пресс-служба мессенджера.

"Вместо заполнения бумажной анкеты на стойке администратора гостю достаточно открыть раздел "Цифровой ID" в мессенджере Max и показать штрихкод, а сотруднику отеля - отсканировать его", - сказано в сообщении.

Опция доступна совершеннолетним пользователям - гражданам России.

На сегодня технология в пилотном режиме действует в шести отелях, в том числе: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside и в отелях сети Cosmos. В 2026 году зарегистрироваться с помощью цифрового ID можно будет в нескольких тысячах российских отелей, обещает компания.

В Минцифры уточнили, что сам гость будет решать, каким способом пройти регистрацию в отеле. При этом пока и сотрудник отеля вправе попросить бумажный паспорт для уточнения данных.

