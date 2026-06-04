В России запустят инвестиционную платформу "Космотехника" для космических проектов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России планируется запустить инвестиционную платформу "Космотехника" для привлечения частного капитала и развития проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) в космической отрасли, сообщил "Роскосмос".

"На полях Петербургского международного экономического форума Фонд суверенных технологий НТИ, Фонд "Восход" и Фонд "Сколково" подписали соглашение о намерении запустить инвестиционную платформу "Космотехника" - для формирования специализированных механизмов поддержки проектов в ракетно-космической отрасли с использованием различных форм партнёрства государства и бизнеса", - сказано в сообщении.

"Перед нами стоит прямая задача - укреплять технологический суверенитет через развитие космоса и обеспечить технологическое лидерство на десятилетия вперед. И здесь мы не можем полагаться исключительно на бюджетное финансирование. Интенсивное развитие конкурентоспособной космической отрасли требует привлечения частного капитала", - прокомментировал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

По данным "Роскосмоса", на платформе планируется прорабатывать проекты в сфере наземной космической инфраструктуры, дистанционного зондирования Земли и сервисы на его основе, ракет-носителей легкого и сверхлегкого классов, спутниковой связи и навигации, и другие направления космической инфраструктуры.

Как отметили в госкорпорации, проект реализуется при поддержке проектного офиса по государственно-частному партнерству, созданного "Роскосмосом" и "ВЭБом.РФ". Предполагается, что платформа будет способствовать привлечению внебюджетного финансирования для реализации национального проекта "Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Старший управляющий партнер "ВЭБа.РФ" по государственно-частному партнерству Павел Селезнев отметил, что "создание инвестиционной платформы "Космотехника" - это институциональное оформление системной работы с частным капиталом, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, и прямой ответ на задачу национального проекта "Космос": увеличить долю частных инвестиций до 35% к 2036 году".