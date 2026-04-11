Объем частных инвестиций для пусков ракет "Старт-М" с Восточного составит 600 млрд руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что частный инвестор вложит 600 млрд рублей в создание стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей "Старт-1М".

"Частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей и буквально недавно, на этой неделе, мы договорились, что объем инвестиций на 8 лет составит 600 миллиардов", - сказал Баканов на встрече с Владимиром Путиным в субботу.

По словам главы "Роскосмоса", ракетой планируется выводить спутники массой до 500 килограммов на высоту до 500 километров.

Баканов сообщил, что, помимо создания ракет и стартового комплекса, инвестиции направят на создание спутников связи и телекоммуникации.

"Сейчас они консолидируют ряд активов в этой сфере , которые за периметром "Роскосмоса", но в космической отрасли", - сказал он.

"Старт-1" - четырехступенчатая ракета-носитель, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В 1993-2006 годах было выполнено шесть пусков ракет "Старт-1", на орбиты выведены шесть космических аппаратов.

Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) "Старт" включало самостоятельно разработанные и эксплуатировавшиеся независимо друг от друга РКК "Старт-1" (четырехступенчатый носитель) и РКК "Старт" (пятиступенчатый носитель). В основе этой техники - боевые ракетные мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь".