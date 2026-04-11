Объем частных инвестиций для пусков ракет "Старт-М" с Восточного составит 600 млрд руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что частный инвестор вложит 600 млрд рублей в создание стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей "Старт-1М".

"Частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей и буквально недавно, на этой неделе, мы договорились, что объем инвестиций на 8 лет составит 600 миллиардов", - сказал Баканов на встрече с Владимиром Путиным в субботу.

По словам главы "Роскосмоса", ракетой планируется выводить спутники массой до 500 килограммов на высоту до 500 километров.

Баканов сообщил, что, помимо создания ракет и стартового комплекса, инвестиции направят на создание спутников связи и телекоммуникации.

"Сейчас они консолидируют ряд активов в этой сфере , которые за периметром "Роскосмоса", но в космической отрасли", - сказал он.

"Старт-1" - четырехступенчатая ракета-носитель, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В 1993-2006 годах было выполнено шесть пусков ракет "Старт-1", на орбиты выведены шесть космических аппаратов.

Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) "Старт" включало самостоятельно разработанные и эксплуатировавшиеся независимо друг от друга РКК "Старт-1" (четырехступенчатый носитель) и РКК "Старт" (пятиступенчатый носитель). В основе этой техники - боевые ракетные мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь".

Восточный Роскосмос Дмитрий Баканов
Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

 Экспедиции российских космонавтов могут увеличить до года

Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

 Баканов сообщил о попытках атак на космодром Плесецк

Глава "ИКС Холдинга" допустил, что запуск спутников подешевеет в России вдвое

В Иране опровергли информацию о проходе кораблей ВМС США через Ормузский пролив

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва во Владикавказе

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

 "Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Жителей трех муниципалитетов Дагестана предупредили об ухудшении качества воды

Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

 Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1582 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8975 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов