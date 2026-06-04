Россия и Вьетнам обсудили создание стратрезерва нефти в республике

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия рассматривает возможность создания стратегического резерва нефти во Вьетнаме, сообщил журналистам зампред правительства Александр Новак после встречи с первым вице-премьером Вьетнама Фамом Зя Туком на полях ПМЭФ.

"Мы говорили в том числе вообще о создании стратегического резерва и участия российских компаний для того, чтобы оказать этим поддержку для Вьетнама", - сказал Новак.

Он отметил, что на переговорах также была затронута тема поставок СПГ.

"Вьетнам заинтересован. (...) Работа по конкретным контрактным договоренностям ведется непосредственно между компаниями. Самое главное: политическое решение есть", - добавил российский вице-премьер.

Как сообщалось, переговоры о поставках российского СПГ во Вьетнам ведет "НОВАТЭК". Компания рассчитывала начать экспорт в объеме от 1 млн тонн в год.