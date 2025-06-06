Вьетнам получил первую партию СПГ из России

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вьетнам, начавший импортировать сжиженный природный газ в 2023 году, получил первую партию СПГ из России, сообщает Bloomberg.

Партия объемом 58,2 тыс. т СПГ доставлена на терминал Thi Vai с проекта "Сахалин-2".

Агентство отмечает, что Вьетнам импортировал СПГ из Катара, Малайзии, Индонезии и Брунея.

Терминал Thi Vai имеет мощность 1 млн тонн в год. Ожидается, что в скором времени будет запущен второй терминал Cai Mep на 3 млн т с возможностью расширения до 6 млн т в год.

В начале мая, после переговоров президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама - российское правительство одобрило ряд проектов соглашений о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. Так, стороны договорились о продвижении новых нефтегазовых проектов, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам.

Оператором "Сахалин-2" является ООО "Сахалинская энергия", контрольный пакет которого принадлежит "Газпрому".