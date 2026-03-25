Поиск

РФ и Вьетнам обсудили сотрудничество в ТЭК, финансовой и инвестсферах

"Зарубежнефть" и Petrovietnam подписали документы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с премьер-министром Вьетнама Вьетнам Фам Минь Тинем перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе в отраслях ТЭК, а также в финансово-банковской и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба правительства.

В развитие договоренностей президента РФ Владимира Путина и Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама между компаниями АО "Зарубежнефть" и ГК "Петровьетнам" (Petrovietnam) подписаны документы о расширении сотрудничества двух государственных компаний как в России, так и во Вьетнаме.

В мае 2025 года Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых нефтегазовых проектов, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из РФ во Вьетнам.

В преддверие прошедших 10 мая 2025 года переговоров лидеров двух стран российское правительство одобрило ряд проектов соглашений о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. В частности, документы предусматривают передачу до 2027 года PetroVietnam 35% долей в Харьягинском СРП и получение "Зарубежнефтью" 49% в будущем СРП по разработке блоков 01/17 и 02/17 на шельфе Вьетнама. Кроме того, предложено продлить работу "Вьетсовпетро" - совместного предприятия двух этих госкомпаний - до конца 2050 года.

Вьетнам много лет активно предлагает российским компаниям заняться развитием нефтеперерабатывающего завода "Зунг Куат" (контролируется PetroVietnam через Binh Son Refining and Petrochemical Company) и заявляет о готовности продать 49% в нем. Ближе всех к сделке была "Газпром нефть", которая в 2015 году даже подписала рамочные документы о возможности вхождения в проект, но позже отказалась от сделки, оценив, что без достаточных налоговых льгот вложения в НПЗ нерентабельны. Летом 2022 года "Зунг Куат" посетили представители "Зарубежнефти" и "Газпром нефти" для изучения возможностей сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Россия Вьетнам ТЭК финансы инвестиции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

