Сбер не успеет в I полугодии провести выделение заблокированных активов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжает диалог с ЦБ РФ по вопросу выделения заблокированных активов и обязательств, в случае положительного решения проведет действие уже во II полугодии 2026 года, заявил зампред правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов.

"Мы подали обращение в ЦБ, у нас идет диалог, пока формальный ответ мы не получили. Я думаю, что получим его в ближайшее время. С учётом ответа решим, что будет дальше, какая сумма выделения будет. Пока каких-то больших событий в этой части нет", - сообщил Скворцов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Действительно, мы уже не успеем провести в июне, это будет второе полугодие. Здесь, скорее, большее значение имеет сумма, которая будет. Закон действует до конца года, мы здесь не ограничены первым полугодием", - отметил зампред.

Он подчеркнул, что даже если Сбербанку не удастся перевести заблокированные активы на отдельное юрлицо, кредитная организация не разочарует инвесторов и выполнит все ранее заявленные цели.

"Никак в своих прогнозах, которые мы давали, мы не учитывали эффект от выделения. То есть, если мы это сделаем, то это будет дополнительный апсайд к нашим результатам, поэтому инвесторам переживать не стоит. Даже если у нас не получится выделить, всё равно выполним все цели", - заявил Скворцов.

Он напомнил, что сумма выделяемых активов небольшая.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил подходы к работе с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сбербанку начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.