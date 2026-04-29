Сбербанк обсуждает с ЦБ РФ перевод заблокированных активов на отдельное юрлицо

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжает диалог с регулятором по поводу выделения и перевода заблокированных активов и обязательств на отдельное юрлицо, сообщил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

"Что касается реорганизации в отдельное юрлицо, выделения активов и обязательств, то мы сейчас находимся в диалоге с ЦБ. Мы подали ходатайство в марте и сейчас ведём диалог. Успеем ли мы до конца первого полугодия? Нельзя этого исключать, но всё зависит от ряда вопросов", - сказал Скворцов.

Он подчеркнул, что у Сбера нет четкого дедлайна по выделению этих активов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк подал в ЦБ ходатайство о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юрилицо, по-прежнему рассчитывает завершить этот процесс в I полугодии 2026 года.

Набсовет Сбербанка в декабре 2025 года согласовал подачу ходатайства в ЦБ для перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо. Сумма будет небольшой, отметил тогда банк.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил подходы к работе с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сбербанку начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.

