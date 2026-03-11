Поиск

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Сбер по-прежнему рассчитывает завершить этот процесс до июля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Банк России ходатайство о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юридическое лицо, по-прежнему рассчитывает завершить этот процесс в I полугодии 2026 года, заявил РБК-ТВ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы подали ходатайство в ЦБ. У нас прошло заседание наблюдательного совета, он одобрил направление ходатайства, мы подали это обращение. Сейчас работаем вместе с регулятором, ждем их ответа. Когда получим ответ, проведем еще одно итоговое заседание (набсовета - ИФ), на собрании акционеров это необходимо будет утвердить, вынесем. Я думаю, что первое полугодие - это реальный срок, он остается", - сообщил Скворцов.

Он добавил, что эффект от выделения этих активов не будет значимым в масштабах группы.

"У нас регулярный бизнес дает гораздо больше прибыли, чем любые one-off (разовые эффекты - ИФ). Если это и будет, то разовый доход", - сказал финдиректор.

Набсовет Сбербанка в декабре 2025 года согласовал подачу ходатайства в ЦБ для перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо. Сумма будет небольшой, отметил тогда банк.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил подходы к работе с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сбербанку начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.

Банк России Сбербанк Тарас Скворцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

 Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей

Нефть замедлила рост, Brent у $91,9 за баррель

 Нефть замедлила рост, Brent у $91,9 за баррель

В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

 В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

В России в феврале выпуск готового проката сократился на 7,7% г/г

Запуск "российской полки" в ритейле отложили на год, до марта 2027 года

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 633 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8627 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });