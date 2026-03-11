Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Сбер по-прежнему рассчитывает завершить этот процесс до июля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Банк России ходатайство о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юридическое лицо, по-прежнему рассчитывает завершить этот процесс в I полугодии 2026 года, заявил РБК-ТВ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы подали ходатайство в ЦБ. У нас прошло заседание наблюдательного совета, он одобрил направление ходатайства, мы подали это обращение. Сейчас работаем вместе с регулятором, ждем их ответа. Когда получим ответ, проведем еще одно итоговое заседание (набсовета - ИФ), на собрании акционеров это необходимо будет утвердить, вынесем. Я думаю, что первое полугодие - это реальный срок, он остается", - сообщил Скворцов.

Он добавил, что эффект от выделения этих активов не будет значимым в масштабах группы.

"У нас регулярный бизнес дает гораздо больше прибыли, чем любые one-off (разовые эффекты - ИФ). Если это и будет, то разовый доход", - сказал финдиректор.

Набсовет Сбербанка в декабре 2025 года согласовал подачу ходатайства в ЦБ для перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо. Сумма будет небольшой, отметил тогда банк.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. В декабре прошлого года ЦБ ужесточил подходы к работе с заблокированными активами, а уже через полгода внес изменения, смягчающие порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV. Изменение позиции регулятора позволило Сбербанку начать готовиться к выделению заблокированных активов и пассивов.