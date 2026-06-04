Банки и операторов связи обяжут выполнять все требования по предотвращению мошенничества

Если они будут игнорировать эти требования, они должны будут платить компенсации пострадавшим

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Жертвы мошенников смогут получить компенсацию похищенных средств в полном объеме от банка или телеком-оператора, если они не выполнят требований по предотвращению мошеннических операций, сообщил на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, соответствующая инициатива вошла в законопроект правительства по борьбе с кибермошенничеством (второй пакет мер по борьбе с мошенничеством).

"Во втором пакете мер прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Если организация игнорирует эти положения, клиент получает право на возмещение", - сказал вице-премьер.

"Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника. При этом полностью ответственность с пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, в этом случае компенсация не предусмотрена", - уточнил Григоренко.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников, содержащий около 20 инициатив, принят в первом чтении в феврале 2026 года. Рассмотрение законопроекта во втором чтении ожидается 9 июня. Он включает в себя широкий комплекс мер - от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. Пакет подготовлен в развитие закона о борьбе с кибермошенничеством, принятого в 2025 году. В закон вошло порядка 30 мер, направленных на противодействие телефонному и кибермошенничеству.

Сейчас также идет работа по подготовке третьего пакета мер.