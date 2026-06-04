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МВД рекомендует использовать настройки приватности при активизации телефонных мошенников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МВД РФ призывает россиян закрыть доступ неизвестным номерам телефона для приглашения в каналы и группы в мессенджерах.

"Запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних лиц, ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона, запретить незнакомым номерам писать вам первыми", - говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Отмечается, что "если количество подозрительных сообщений резко возросло, рекомендуется провести ревизию сведений, размещенных о вас в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах".

В МВД пояснили, что "иногда пользователи сталкиваются не с одной мошеннической атакой, а с десятками разных легенд одновременно". "Сообщения о доставке, перерасчёте пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов начинают поступать практически ежедневно", - подчеркнули в УБК.

По его данным, подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как "активный". "Например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными", - уточнили в МВД.

МВД России
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