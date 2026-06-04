В Петербурге поезда ВСМ будут останавливаться на Московском вокзале и в Обухове

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - При строительстве высокоскоростной магистрали в Петербурге будет создан транспортно-пересадочный узел "Южный" в Обухове, сообщил "Интерфаксу" на полях ПМЭФ губернатор Александр Беглов.

"Для снижения нагрузки на станцию "Санкт-Петербург Главный" (Московский вокзал - ИФ) в рамках проекта ВСМ запланировано создание транспортно-пересадочного узла "Южный" в Обухове. Предусмотрим пассажирам ВСМ возможность выйти там и воспользоваться станицей метро, железнодорожной станцией "Обухово" или наземным пассажирским транспортом", - сказал он.

Он добавил, что с учетом роста нагрузки улично-дорожная сеть вокруг ТПУ "Южный" также будет реконструирована и получит свыше 300 новых парковочных мест.

Проект ВСМ, подчеркнул губернатор, способствует созданию инфраструктурного каркаса вокруг Московского вокзала с новым терминалом.

"Значительная часть Центрального района сейчас "разорвана" железнодорожными путями. На интервале от Обводного канала до Московского вокзала их пересечь нельзя. Мы исправим эту ситуацию - соединим тоннелем улицу Черняховского и Товарный переулок, построим и реконструируем еще ряд объектов улично-дорожной сети. В итоге можно будет подъехать и остановиться по обе стороны железной дороги", - рассказал губернатор.

К западу от терминала появится привокзальная площадь с наземным вестибюлем станции метро "Лиговский проспект-2" и парковочными местами для автобусов и такси. Личный транспорт примет восточная сторона, где планируется создать еще порядка сотни парковочных мест. Будет продлена Военная улица, которая через тоннель соединиться с Лиговским проспектом, а через Кременчугскую улицу - с набережной Обводного канала, добавил Беглов.