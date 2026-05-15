Минтранс заявил, что проект производства поездов для ВСМ Москва-Петербург идет по графику

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Реализация проекта по производству высокоскоростных поездов, которые будут использоваться на перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, идет по установленному графику, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Мы движемся в графике: у нас по плану готовятся вагоны, свариваются, красятся. Мы видим, как строятся соответствующие производственные корпуса (...). Проект движется в том графике, который президент нам поставил", - сказал Никитин журналистам в пятницу во время визита на предприятие "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме.

Он подчеркнул сложность и масштабность проекта. "Это (проект - ИФ) одна из вершин инженерной мысли, и это работа "Российских железных дорог", которые являются авторами концепции, авторами инженерных решений, и, конечно, компании "Уральские локомотивы", которая всё это строит, реализует", - сказал министр.

Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров также отметил, что по результатам реализации проекта планируется получить свыше 100 патентов на изобретения.

"86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении. Скоро мы получим заключение. То есть всё, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно", - уточнил Белозеров.

По его словам, из 91 элемента 29 уже испытано, сертифицировано. "69 сейчас находятся на испытаниях. Это ключевые элементы. Но самое главное, что все наши прогнозы, которые мы закладывали в графики и с теми характеристиками, а в некоторых случаях даже лучше, нежели чем то, что видели наши конструкторы", - добавил глава РЖД.

Как сообщалось, предприятие холдинга "Синара - Транспортные машины" (СТМ) "Уральские локомотивы" реализует в Свердловской области проект по производству высокоскоростных поездов, которые будут использоваться на ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Она пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. Запуск ж/д линии предполагается в 2028 году. Ожидается, что ежегодно ВСМ Москва-Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.