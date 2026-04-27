Беглов заявил, что строительство ВСМ Москва-Петербург идет по графику

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идет по графику, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава государства в понедельник провел отдельную встречу с губернатором в рамках рабочей поездки в Петербург.

"ВСМ - хочу сказать, что здесь мы все идем в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, все идет в графике", - сказал Беглов.

Он отметил, что вопросов по этой теме никаких нет.

"Есть, конечно, вопросы", - сказал глава государства.

"Вопросов, конечно, много, но они решаемы", - подчеркнул Беглов.

Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

