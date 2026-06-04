Саудовский министр назвал Россию ведущим поставщиком энергоресурсов в мире

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия сейчас ограничена в экспорте своих энергоресурсов, но в конце концов ее признают как ведущего поставщика на мировой рынок, миру нужна любая молекула энергии, чтобы не потерять экономическую устойчивость, заявил на ПМЭФ министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"В настоящее время Россия испытывает ограничения (в экспорте своих энергоресурсов - ИФ), но это не означает, что эта ситуация будет длиться так долго", - уверен он.

По словам министра, "в конце концов, роль России, как ведущего поставщика энергоресурсов, признается", и, хотя ее пытаются нивелировать, "люди пытаются это преодолеть, используя временные инструменты".

Бен Сальман выразил уверенность, что через несколько лет Россию признают как ведущего производителя энергоресурсов: "Я думаю, что ситуация, через которую мы проходим (в условиях сокращения поставок нефти и газа на рынки из-за ближневосточного конфликта - ИФ), четко показывает, что миру нужна каждая молекула энергии (..), потому что без энергетической безопасности мы потеряем ценовую доступность и устойчивость".

В результате ближневосточного конфликта возникло сокращение поставок нефти и газа от производителей Персидского залива, что вынудило США временно снять санкции на покупку российской нефти.