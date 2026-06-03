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Нетаньяху считает возможным наладить поставки нефти в обход Ормузского пролива

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Заинтересованные страны разрабатывают альтернативные маршруты для судов на фоне блокады Ормузского пролива, сообщил CNBC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Структуры, зависящие от поставок нефти через Ормузский пролив, уже разрабатывают альтернативные маршруты, которые позволят компенсировать дефицит энергопоставок, вызванный фактическим закрытием этого ключевого водного пути во время войны, - сказал он. - Вот что происходит сейчас. Не то, чтобы это произойдет - это уже происходит сейчас".

Кроме того, по его мнению, возможно разработать другие маршруты для танкеров, перевозящих нефть, которые обходили бы Ормузский пролив.

Иран фактически заблокировал Ормузский пролив 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль нанесли удары по стране.

Хроника 28 февраля – 03 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Биньямин Нетаньяху США Ормузский пролив
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