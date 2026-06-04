Силуанов выступил против создания спецфонда для финансирования защиты объектов ТЭК от БПЛА

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство е рассматривает вопрос создания специальных инструментов для финансирования работ по защите предприятий топливно-энергетического комплекса от террористических атак, но вместе с компаниями и заинтересованными ведомствами формирует запрос на обеспечение ТЭК необходимой номенклатурой защитных средств, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов.

"Фонда никакого не планируется. Как правило, мы видим сейчас атаки идут на предприятия нефтегазового сектора, энергетики. Эти предприятия сегодня имеют ресурсы, в том числе, с учетом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Деньги у них есть. Они готовы самостоятельно закупать", - сказал он.

Министр отметил что "все расходы на обеспечение пассивной и активной защиты учитываются в затратах предприятий, то есть в себестоимости, тем самым сокращая налогооблагаемую базу для них".

"Они могут закупать такие комплексы для защиты и, соответственно, учитывать эти затраты. Поэтому никаких фондов, я ничего не слышал про это, и не планируем. У предприятий есть ресурсы для покупок техники для обеспечения своей защиты", - подчеркнул Силуанов.

В то же время правительство совместно с компаниями проводит оценку потребностей предприятий ТЭК в средствах защиты.

"Вопрос номенклатуры средств защиты, активных и пассивных, и вопрос взаимодействия с нашими коллегами из министерств обороны и промышленности, которые производят соответствующую номенклатуру изделий для обеспечения защиты, сегодня в работе у наших ведомств с предприятиями ТЭКа и предприятиями энергетики. Сейчас формируется как раз сбор потребности - какой техники, какие объемы нужны для такой защиты. И наша промышленность - все это делается с участием военных, конечно - и наша промышленность будет готова поставлять соответствующие средства защиты для предприятий, по которым сегодня наносятся соответствующие удары беспилотников", - сообщил глава Минфина.

С предложением рассмотреть варианты организации финансирования затрат предприятий на защиту своих объектов и прилегающих территорий от террористических атак выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с президентом в конце мая. Владимир Путин, как сказал позднее Шохин, дал поручение проработать этот вопрос.

Глава РСПП при этом подчеркивал, что речь идет именно об организации финансирования, например, через специальный фонд, а не вложениях государства, так как компании готовы самостоятельно закупать необходимые средства защиты, но не могут это делать самостоятельно.

"Дело в том, что каждое предприятие не может рассчитывать, наверное, на то, что оно профинансирует закупку систем ПВО или РЭП и так далее, и тем самым защитит себя. Мы понимаем, что тут потребуются мобильные какие-то системы и переброски этого оборудования, и вкладываться придется в какие-то системы, что называется, на дальних подступах и так далее. Поэтому это не просто схема, при которой компании что-то там закупают, оплачивают и так далее, нужны, наверное, и механизмы такого целевого, более широкого финансирования. Вот надо обсуждать", - пояснял Шохин.