Путин поручил ведомствам проработать создание системы защиты предприятий

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным поручил правительству проработать подходы к организации защиты российских предприятий от террористических атак.

Как рассказал журналистам Шохин, на встрече он представил главе государства "письмо, подготовленное на основе предложений нескольких компаний-членов РСПП, и президент дал соответствующее поручение проработать", в том числе и в части защиты предприятий.

"Я думаю, что в ближайшее время мы проведем серию совещаний, где, безусловно, и правительство (будет участвовать - ИФ) в лице военно-промышленной комиссии Дениса Валентиновича Мантурова (первого вице-премьера - ИФ) - ему это поручение тоже адресовано. Ключевые министры, такие как министр энергетики, тоже заинтересованы в этом, поскольку энергетические объекты часто оказываются под ударом. И, естественно, министерство обороны. Ну и крупные компании", - перечислил он, добавив, что в обсуждении должны также принять участие главы регионов.

Ранее в рамках встречи с президентом Шохин рассказал, что компании готовы самостоятельно финансировать мероприятия по защите объектов и прилегающих территорий.

"Если еще три года назад многие наши коллеги ставили вопрос о хотя бы частичном возмещении расходов на восстановление объектов после прилетов, то сейчас больше вопрос не о финансовой стороне дела, а о координации между ключевыми сторонами с тем, чтобы эффективно отражать атаки, включая и пассивную, и активную защиту, и, как говорится, использование более серьезных калибров, чем в автомате Калашникова", - пояснил он.

"У нас есть предложение по раннему обнаружению маршрутов беспилотников и по использованию новейших видов противодействия, тех же лазеров и так далее и так далее", - добавил он.

Комментируя высказанную ранее на встрече идею о создании специального фонда для финансирования защитных мероприятий, Шохин отметил, что в данном случае компании не могут обеспечить самостоятельную закупку всех необходимых систем, поэтому надо создать какую-то систему целевого финансирования.

"Дело в том, что каждое предприятие не может рассчитывать, наверное, на то, что оно профинансирует закупку систем ПВО или РЭП и так далее, и тем самым защитит себя. Мы понимаем, что тут потребуются мобильные какие-то системы и переброски этого оборудования, и вкладываться придется в какие-то системы, что называется, на дальних подступах и так далее. Поэтому это не просто схема, при которой компании что-то там закупают, оплачивают и так далее, нужны, наверное, и механизмы такого целевого, более широкого финансирования. Вот надо обсуждать", - заявил Шохин.

"Мы, конечно, ориентируемся на то, что в ближайшее время мирное урегулирование состоится. Но, тем не менее, береженого бог бережет", - резюмировал глава бизнес-объединения.