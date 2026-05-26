Голландский аукцион по продаже ЮГК признан несостоявшимся

Подал заявку и внес задаток только один участник при необходимом минимуме в два

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Голландский аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток, следует из сообщения Росимущества.

Основанием для принятия решения о признании торгов несостоявшимися явился тот факт, что только один участник подал заявку для участия в торгах и внес задаток, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, сообщила пресс-служба ведомства. Название этого претендента не раскрывается.

При этом, как поясняет Росимущество, второй потенциальный участник, заявка которого была отклонена, задаток не внес, а также представил неполный комплект документов. Согласно протоколу, размещенному в ГИС "Торги", к торгам не было допущено АО "Русские угли".

Совокупная рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "ЮГК" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб. Первый аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторные торги в формате голландского аукциона должны были пройти 26 мая. Они предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной, то есть до 81,01 млрд руб.

Участникам необходимо было подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд рублей). Для признания голландского аукциона состоявшимся необходимо было участие двух и более покупателей, подавших заявку и внесших задаток, комплекты документов, предусмотренные документацией торгов.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК ЮГК, а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса.

