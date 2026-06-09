Заявка одного претендента-физлица на участие в аукционе по ЮГК отклонена

Он не внес задаток

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заявка одного потенциального претендента на участие в очередном аукционе по продаже госдоли в ПАО "Южуралзолото ГК" и ряда других активов, входящих в группу ЮГК, отклонена.

Физлицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следует из извещения, размещенного в ГИС "Торги".

По итогам предыдущего сбора заявок на ЮГК (тогда, в конце мая, должен был состояться голландский аукцион на понижение) организатор также сообщил об одной отклоненной заявке - от АО "Русские угли", которое не внесло задаток. При этом позже Росимущество сообщило, что одна заявка с внесенным задатком была принята, но так как для голландского аукциона их должно быть минимум две, торги не состоялись.

Очередной аукцион по ЮГК назначен на 10 июня, заявки принимались до 9 июня. Пока в карточке торгов нет информации о том, есть ли принятые заявки на участие, или аукцион вновь не состоится.

Стартовая цена на новом аукционе была установлена на той же отметке, что и на первом, который был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд рублей).

Для признания назначенного на 10 июня аукциона состоявшимся достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток, сообщало ранее Росимущество.