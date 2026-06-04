Атаки беспилотников на Петербург не повлияли на график президента Путина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Атаки беспилотников на Петербург в первый день работы Петербургского международного экономического форума не повлияли на рабочий график президента Владимира Путина, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Владимир Путин в четверг в Петербурге проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств , а также вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по видеосвязи примет участие в церемонии заливки бетона на первой в республике АЭС.

В ночь на среду несколько районов Петербурга подверглись атаке БПЛА. Сообщалось о пострадавших.

3 июня в городе начался ПМЭФ.