Беспилотники атаковали петербургский Кронштадт

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Массовая атака беспилотников на Петербург зафиксирована утром в среду в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Беглов.

"Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах" были атакованы украинскими БПЛА, заявил он.

"Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек", - сообщил Беглов.

Он отметил, что погибших в результате атаки нет.

"Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность", - заявил губернатор.

В среду в городе начинает работать Петербургский международный экономический форум.