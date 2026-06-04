В Москве пока не знают, сможет ли Россия участвовать в саммите "Деловой двадцатки" в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - У российской стороны на сегодняшний день нет понимания, сможет ли делегация от Ролссии принять участие в саммите "Деловой двадцатки" (B20), который запланирован в Вашингтоне в ноябре 2026 года, но Москва будет этого добиваться, сообщил новый российский шерпа в G20 Денис Агафонов.

"У нас на данный момент до сих пор нет подтверждения возможности принять участие для российской делегации", - сказал он, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума "Новый курс глобального бизнеса".

С 1 декабря 2025 года председательство в G20 и "Деловой двадцатке" официально перешло от ЮАР к США.

Российский шерпа отметил, что председательство США в "двадцатке" проходит непросто. "Но в целом американские подходы и в целом возвращение "двадцатки" к ее истокам они созвучны и сонаправлены российским подходам о непривнесении несвойственных "двадцатке" политизированных оценок и подходов", - подчеркнул Агафонов.

Он также добавил, что "бизнес-дипломатия менее уязвима для административного воздействия, бизнес более мотивирован для решения конкретных задач". "Я это говорю для того, чтобы подтвердить тот большой потенциал, который мы видим в развитии контактов по линии "Деловой двадцатки", - пояснил Агафонов.

По его словам, вопрос о российском представительстве на мероприятиях "Группы 20" уже обсуждается, и на встрече шерп-"двадцатки" в конце июня тоже будет в повестке. "Мы будем ставить его перед партнерами (...) и намерены последовательно его отстаивать", - заявил Агафонов.