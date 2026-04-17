Трамп объяснил приглашение Польши на саммит G20

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил решение заменить Южно-Африканскую Республику Польшей на проходящей в Вашингтоне встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20.

"Польша - выдающаяся страна. Она нам очень нравится. Мы друзья Польши. Президент отлично справляется со своей работой. Поэтому мы ее и пригласили", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Польша присутствует на саммите вместо ЮАР, его цитируют польские СМИ.

В четверг в Вашингтоне началась первая встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20, в которой Польша приняла участие в качестве полноправного члена. Ее представляли министр финансов и экономики Анджей Доманьский и президент Национального банка Польши Адам Глапинский.

Ранее польские министры присутствовали на заседаниях G20, но в качестве специально приглашенных гостей.

ЮАР остается формальным членом группы, но не участвует во встречах из-за разногласий с США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что "Польша, страна, некогда оказавшаяся за железным занавесом, а теперь входящая в число 20 крупнейших экономик мира, займет свое законное место в G20".