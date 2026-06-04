Банк России предложил смягчить риски эмитентов "народных" облигаций

Для этого предлагается дать им время на удовлетворение заявок о выкупе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк России предложил механизм, смягчающий риски для эмитентов "народных" облигаций, держатели которых имеют право в любой момент предъявить их к выкупу, не теряя накопленный доход.

"К сожалению, "народные" облигации оказались в какой-то степени идеальным продуктом, а идеальные продукты плохо живут в реальной жизни. "Народная" облигация предполагает, что инвестор может приобрести облигацию с правом в любой момент времени вернуть ее эмитенту, то есть потребовать выкуп с уже накопленными процентами. Это такая получилась модель вклада до востребования, но с процентами повышенными, рыночными. Казалось бы - идеально. Но этот идеал разбивается о ту ситуацию, когда возникают какие-то сложности, трудности, и происходит набег владельцев облигаций", - отметил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в интервью радио РБК на полях ПМЭФ-2026.

"Нам, наверное, имеет смысл подумать о том, что между моментом подачи заявки и моментом выкупа должен проходить какой-то период времени. В противном случае просто эмитент облигаций может не собрать ликвидность. И во-вторых, возможно, имеет смысл устанавливать пониженные ставки в случае досрочного выкупа в каких-то объемах, превышающих что-то. Вот сейчас мы ведем дискуссию на эту тему, но калибровка, наверное, будет в этом направлении", - заявил Чистюхин.

"Народные" бонды - это внебиржевые облигации, которые не имеют вторичного обращения. Погашение таких бумаг осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода. Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через маркетплейс "Финуслуги" напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

Вопрос о регулировании "народных" облигаций появился на повестке дня в связи с проблемами одного из эмитентов - компании "ЕвроТранс", которая начиная с марта текущего года неоднократно срывала сроки выкупа бумаг.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле говорила, что на фоне сложившейся в последнее время ситуации с неисполнением обязательств по "народным" облигациям регулятор думает о донастройке этого инструмента.

"Мы в некотором смысле столкнулись с новой ситуацией на рынке, до этого не было практики неисполнения оферт на выкуп по "народным" бумагам. Потому что изначально такие бумаги выпускались либо Минфином, либо регионами, а с развитием финансовых платформ такие бумаги стали выпускать и компании. И зачастую такие бумаги, они предусматривают возможность владельца этих бумаг досрочно предъявить их к выкупу. При наличии такого условия облигации похожи, в каком-то смысле, на вклад до востребования - бумаги можно вернуть, не дожидаясь даты погашения, с накопленной доходностью. Для инвестора это вроде хорошо, но эмитент может столкнуться со сложностями, если инвесторы по каким-то причинам начнут массово возвращать бумаги", - сказала Набиуллина. У банков на такие случаи есть межбанковский рынок, рефинансирование ЦБ, а у корпоративных эмитентов - нет, отметила она.