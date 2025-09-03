Поиск

Чукотка, Якутия и Хабаровский край планируют выпустить народные облигации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Регионы Дальнего Востока планируют выпускать облигации для населения, чтобы привлечь средства на реализацию мастер-планов городов.

"Мы собираемся в этом году делать выпуски, они будут тестовые в небольших объемах. (...) У Якутии сейчас около семи выпусков (биржевых облигаций - ИФ) на сумму около 30 млрд рублей, поэтому думаю, что 2-3 млрд рублей - это тот таргет, который мы на трехлетнюю перспективу на этот инструмент берем", - сказал председатель правительства Якутии Кирилл Бычков, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) в среду.

По его словам, средства будут направлены на благоустройство, озеленение и развитие территорий.

В свою очередь Чукотка планирует разместить пилотный выпуск - ранее регион этим инструментом не пользовался. Рейтинговое агентство АКРА в июле впервые присвоило Чукотскому автономному округу рейтинг на уровне A-(RU), прогноз - "стабильный".

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук сообщил в ходе форума, что регион планирует разместить выпуск объемом 140 млн рублей.

"Предполагаемая сумма распределилась 50 на 50: благоустройство и материально-техническое отношение социальных учреждений. По благоустройству средства будут направлены на объекты мастер-плана Анадырской агломерации", - сказал он.

Хабаровский край прорабатывает размещения выпуска для реализации проектов мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Предполагается, что к октябрю будет разработана нормативно-правовая база и выбраны объекты, сообщила в свою очередь заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Позднее "на полях" форума Минвостокразвития и Мосбиржа подписали соглашение о возможности приобретения народных облигаций регионов Дальнего Востока и Арктики на Финуслугах.

"В 2025 году выпуск народных облигаций общим объемом 2,2 млрд рублей на Финуслугах рассматривают четыре дальневосточных региона - Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия), а именно город Якутск", - говорится в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что Амурская область планирует в 2025 году разместить первый выпуск народных облигаций объемом 1 млрд рублей.

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам
