ЦБ РФ думает о донастройке механизма "народных" облигаций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Банк России на фоне сложившейся в последнее время ситуации с неисполнением обязательств по "народным" облигациям думает о донастройке этого инструмента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы в некотором смысле столкнулись с новой ситуацией на рынке, до этого не было практики неисполнения оферт на выкуп по "народным" бумагам. Потому что изначально такие бумаги выпускались либо Минфином, либо регионами, а с развитием финансовых платформ такие бумаги стали выпускать и компании. И зачастую такие бумаги, они предусматривают возможность владельца этих бумаг досрочно предъявить их к выкупу. При наличии такого условия облигации похожи, в каком-то смысле, на вклад до востребования - бумаги можно вернуть не дожидаясь даты погашения с накопленной доходностью. Для инвестора это вроде хорошо, но эмитент может столкнуться со сложностями, если инвесторы по каким-то причинам начнут массово возвращать бумаги", - сказала Набиуллина.

У банков на такие случаи есть межбанковский рынок, рефинансирование ЦБ, а у корпоративных эмитентов - нет, отметила она.

По словам Набиуллиной, в зарубежных практиках для таких инструментов действуют "определенные пруденциальные механизмы", которые останавливают шок ликвидности, сдерживают риск-аппетит инвесторов к таким продуктам. "Поэтому мы думаем сейчас о донастройке "народных" облигаций так называемых с этой точки зрения", - пояснила она.

Также глава ЦБ отметила, что у регулятора "есть вопрос о доступе неквалифицированных инвесторов к такого рода бумагам". "Сами по себе "народные" облигации мы не ограничиваем. Но мы ограничиваем продажу бумаг со структурным доходом и с не очень высоким рейтингом", - напомнила она.

Ранее на этой неделе в центре обсуждений рынка оказалась ситуация с "народными" облигациями компании "ЕвроТранс". В понедельник маркетплейс "Финуслуги", через который компания размещала "народные" облигации двух серий, сообщил, что фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп бондов "ЕвроТранса" c 10 апреля. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом, также обращение с требованием о погашении обязательств перед клиентами "Финуслуг" было направлено в "ЕвроТранс". Во вторник вечером маркетплейс объявил, что получил средства по заявкам на продажу облигаций компании двух серий. Деньги поступят на кошельки клиентов по мере обработки заявок с учетом накопленного купонного дохода за все дни допущенной просрочки, сообщили "Финуслуги", принеся извинения "из-за сложившейся ситуации".

В четверг вечером "ЕвроТранс" сообщил на ленте раскрытия информации, что выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 427,7 млн рублей.

В марте у компании уже были проблемы с выкупом "народных" бондов, которые она объясняла "техническим сбоем".

"Народные" бонды - это внебиржевые облигации, которые не имеют вторичного обращения. Погашение таких бумаг осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода. Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через маркетплейс "Финуслуги" напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.