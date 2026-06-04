Биометрию для посадки на самолет внедрят в июне на десятках направлений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сервис посадки на самолет без предъявления паспорта с использованием данных из Единой биометрической системе (ЕБС) готов к масштабированию на новые направления, с 8 июня из аэропорта "Пулково" начнут летать "биометрические" рейсы в десятки новых городов, сообщил в кулуарах ПМЭФ вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"В "Пулково" терминалами для идентификации оснащены все выходы на посадку. Оборудование настроено и готово к использованию. Уже в июне биометрия будет доступна на десятках новых направлений. Напомню, что пассажир сам решает, как именно пройти на рейс - по паспорту или с помощью биометрии. Использование цифровых сервисов полностью добровольно", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе "Пулково", рейсы с опцией биометрической идентификации выполняют авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот". Расширение географии сервиса запланировано на 8 июня. Среди новых направлений - рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Сочи и ряд других городов, уточнили в пресс-службе.

Сервис быстрого прохождения предполетных проверок "Мигом" запущен 1 июня на базе ЕБС. Первыми аэропортами, где доступен сервис, стали "Пулково" и "Шереметьево". Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно заранее зарегистрировать биометрию и предоставить согласие на обработку данных при покупке билета.