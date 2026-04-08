В госсистему самостоятельно сдали биометрию уже 10 млн россиян

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) уже 10 млн россиян, сообщил журналистам на полях конференции Data Fusion вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, 70% из них зарегистрировались в 2025 году.

Вице-премьер констатировал, что интерес граждан к биометрии растет, что во многом обусловлено увеличением количества доступных сервисов с применением такой технологии.

Сейчас гражданам доступны 20 биометрических услуг, в том числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других, сказал Григоренко.

Он подчеркнул, что биометрия добровольна и выступает как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.

В аппарате вице-премьера напомнили, что зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях уполномоченных банков по всей территории России или дистанционно в приложении "Госуслуги биометрия". На портале госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку.