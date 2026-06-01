Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом теперь могут проходить предполетные процедуры с помощью системы биометрической идентификации - без предъявления паспорта.

Проект стартовал в понедельник в аэропорту "Шереметьево" в присутствии руководителей авиационной отрасли, передал корреспондент "Интерфакса".

Биометрический контроль в "Шереметьево" (и при обратных рейсах - в "Пулково") доступен на трех этапах предполетных процедур: при самостоятельной регистрации и сдаче багажа; на этапе контроля паспортных данных на предполетном досмотре; при проходе на посадку в самолет.

Чтобы получить доступ к такой услуге, пассажиру нужно заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Сделать это можно в отделениях уполномоченных банков или прямо в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково". После этого в системе создается специальный цифровой шаблон лица: это не фотография, а набор данных, который помогает системе подтвердить личность пассажира.

В мае правительство РФ утвердило постановление о проведении эксперимента по прохождению предполетной проверки перед посадкой в самолет с помощью ЕБС. Пилотный проект пройдет в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" в 2026-2027 гг. на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и перевозчики при технической готовности инфраструктуры, поясняли в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. При этом уточнялось, что при проходе в зону транспортной безопасности требование к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохранится. На остальных этапах применение биометрии "исключительно добровольное".

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года, по его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию таких технологий.