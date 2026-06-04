В ЦБ РФ считают предопределенным партнерство маркетплейсов и финансовых компаний

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Партнерство между цифровыми платформами и банками предопределено, в будущем это может быть сотрудничество и с другими финансовыми организациями, например, со страховыми компаниями или пенсионными фондами, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Эти проблемы, эта дискуссия с одной ценой, с тем, допускать иных участников, кроме аффилированных, к платформе либо нет, она имеет смысл. Но при этом, с моей точки зрения, партнёрство предопределено. Что нужно сегодня бигтехам? Бигтехам нужны качественные продукты, нужны технологии, которые есть у банков, продвинутых нет у них. Что нужно крупнейшим банкам? Им нужно получить точку доступа к клиентам, которые сегодня имеют платформы, но нету банков, и в этом смысле те процессы, которые стали происходить в последнее время - это присоединение к Ozon нескольких банков, это партнёрство Wildberries и ВТБ объявленное, для меня это естественный ход событий", - сказал Чистюхин в эфире радио РБК.

По его мнению, вероятно, пройдет еще большое количество споров, возможно, придется вносить изменения в законодательство, но какой-то конгломерат между банками и цифровыми платформами точно состоится.

"Глядя несколько вперёд, я могу сказать, что также предопределено партнёрство между платформами и иными финансовыми компаниями, страховыми, может быть, теми, которые управляют активами, может быть, пенсионными фондами и так далее, и тому подобное. Все хотят получить точку доступа клиенту. Платформа может это дать, поэтому грех её не использовать", - сказал первый зампред ЦБ.

ВТБ в мае сообщил, что договорился с RWB (владеет маркетплейсом Wildberries) о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли.

О том, что структуры Сбербанка ведут переговоры о приобретении доли АФК "Система" в капитале Ozon, сообщила в конце мая газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Позднее основатель корпорации Евгений Евтушенков заявлял, что "Система" не собирается сокращать долю в Ozon. Глава Сбера, в свою очередь, заявил, что банк пока не планирует входить в капитал маркетплейса.

Сейчас предлагать финансовые услуги, в том числе скидки, на маркетплейсах могут только их дочерние банки. Крупнейшие кредитные организации, по мере роста объемов платежей, которые стали проходить через ecom-банки, все больше критиковали неравные условия конкуренции. Маркетплейсы в ответ заявляли, что у банков есть свои программы лояльности внутри экосистем, которые также закрыты для других игроков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 5 марта сообщила, что регулятор обсуждает с правительством внедрение открытой модели, согласно которой все банки смогут предлагать свои услуги на маркетплейсах, а маркетплейсы получат доступ к партнерским проектам внутри экосистем банков. Ожидается, что принципы открытой модели будут закреплены в меморандуме, который подпишут крупные участники. Если его подпишут не все или он не будет работать, тогда возможно внесение изменений в законодательство, говорила Набиуллина.

Ozon в апреле заявлял, что к его программе лояльности присоединились Совкомбанк и МТС-банк, это позволило клиентами этих кредитных организаций оплачивать товары по ценам, аналогичным при оплате со счета собственного банка маркетплейса.