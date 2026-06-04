Песков заявил, что у Путина пока не было возможности ознакомиться с открытым письмом Зеленского

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности ознакомиться с открытым письмом в его адрес президента Украины Владимира Зеленского, но в Кремле это письмо видели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться", - сказал Песков журналистам.

"Я имел возможность (ознакомиться). Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана", - добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву.



"Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, заметили ли в Кремле, что со стороны украинского лидера участились предложения встретиться с президентом России.