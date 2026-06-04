Владимир Путин: "Давайте, жестите"

Итоги встречи президента РФ с главами международных информагентств

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Больше двух часов продолжалась традиционная встреча Владимира Путина с главами международных информагентств, на которой присутствовали представители как из дружественных, так и из недружественных стран. За это время Путин ответил более чем на два десятка вопросов, большая часть из которых была посвящена ситуации вокруг украинского кризиса и усилий по его урегулированию.

Ведущий встречи, представляя главного редактора американского Associated Press по Европе и Африке, сказал, что тот приехал задавать жесткие вопросы. На это президент ответил: "Давайте, жестите".

Вот что сказал президент:

- Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. За последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тыс. человек. РФ взяла под свой контроль 100% ЛНР и более 85% ДНР, также она контролирует 80% Запорожской области.

- Контроль России над Донбассом и заключение сделки друг другу не противоречат.

- Западные дроны периодически "прорываются", но у России есть система ПВО, которую она будет совершенствовать.

- Москва готова и хочет договариваться с Украиной мирными средствами на базе Анкориджа. Россия согласна на те компромиссы, о которых там говорилось, нужно, чтобы и украинская сторона с этими компромиссами согласилась. Тогда конфликт придет к своему естественному завершению.

- Вопрос легитимности Зеленского ждет своего кропотливого юридического исследования. РФ хотела бы подписывать подобные документы с лицами, которые легитимны с точки зрения конституции страны-партнера, в данной ситуации Украины.

- Путин не сомневается в том, что Трамп искренне стремится к урегулированию украинского вопроса, однако он оказался для него сложнее, чем тот полагал поначалу. При этом предложения Трампа по Украине могут лечь в основу мирных договоренностей, и они требуют компромисса с обеих сторон.

- Евросоюз мог бы помочь в решении украинского кризиса, но эта помощь должна быть в рамках анкориджских договоренностей. От контактов с ЕС Россия не отказывается.

- Переговорщиком от Евросоюза должен быть человек, которому Москва могла бы доверять. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прежде всего крупный государственный деятель, один из лучших по мнению Путина. Посредничество предполагает нейтралитет, в то время как ЕС напрямую содействует Украине. Посредниками могут быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны, а Шредер - это человек, которому можно доверять.

- Россия не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, ее это не касается. Но РФ против превращения ЕС в военный блок, это вызывает озабоченность Москвы.

- В отличие от украинского конфликта, который можно охарактеризовать как локальный, иранский кризис носит глобальное звучание. Закрытие Ормузского пролива влияет на мировую экономику, и в Москве понимают, что американская администрация вынуждена уделить большее внимание решению иранского вопроса.

- Российские компании безусловно выигрывают от роста цен на фоне ближневосточного конфликта, но это явление временное и краткосрочное. Заявления о том, что Москва является выгодоприобретателем от этого кризиса - спекуляции, Москва заинтересована в его скорейшем завершении.

- Свои услуги, которые могли бы способствовать урегулированию конфликта на Ближнем Востоке Москва не навязывает, но ее предложение о готовности вывезти иранский обогащенный уран остается на столе. Об этом знают и в Тегеране, и в Вашингтоне. Таким образом, уран был бы поставлен под контроль, а в будущем его можно было бы использовать для мирных атомных программ в Иране.

- Россия хотела бы как можно скорее понять, в каком направлении планирует двигаться Армения и просит ее сделать это как можно быстрее. Никаких претензий к Еревану у Москвы не будет, независимо от его решения будут сохранены нормальные отношения. Необходимость ускорить решение связана с организацией рынков и формы регулирования внутри ЕАЭС. Проблемы политического характера в этом нет, только технические, но и с ними можно разобраться.

- Москва и Вашингтон контактировали по кубинскому вопросу, но от дальнейших комментариев пока стоит воздержаться. Куба - дружественная России страна, и в администрации США об этом знают.

- Разговоры о том, что Россия планирует напасть на территорию НАТО - это сознательная провокация, создание угрозы, которой не существует в реальности.

- На вопрос, планирует ли оставаться на посту президента до 2036 года, Путин ответил: "Только Господь знает, хватит ли здоровья дожить до завтра, не говоря уже о следующем президентском сроке".

Когда встреча подходила к концу появились сообщения о том, что Зеленский опубликовал открытое письмо президенту Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ознакомился с текстом письма, и что о нем будет доложено Путину после окончания рабочей программы.

В ходе встречи один из участников встречи спросил президента, что бы он мог сказать Зеленскому, если и когда они будут подписывать соглашение об урегулировании. Путин ответил: "Слава Богу, что все закончилось".