Вице-премьер Патрушев исключил отмену экспортных пошлин на пшеницу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В России не будут отменять пошлины на пшеницу и другие ключевые культуры, заявил "Российской газете" на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Планов отменять пошлину нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли планы отменять или пересматривать экспортные пошлины на ключевые культуры.

"У нас действует гибкий механизм, который доказал свою эффективность. По зерновым культурам - пшенице, меслину, кукурузе, ячменю, а также по подсолнечному маслу и шроту применяются плавающие ставки. Они рассчитываются с учетом экспортных цен и курса рубля, - напомнил он. - То есть механизм автоматически подстраивается под рыночную ситуацию. И в данный момент пошлины на зерновые культуры и подсолнечный шрот находятся на нулевом уровне. По подсолнечному маслу базовые экспортные цены увеличены на 10%, это решение позволяет снизить пошлину".

"Если поймем, что рынок требует дополнительной настройки, у Минсельхоза есть все необходимые инструменты. Наша логика здесь такая же, как и по другим рынкам: регулирование должно не ломать экономику производителя, а помогать в сохранении баланса между внутренним рынком, переработкой и экспортом", - подчеркнул Патрушевн.

Механизм зернового демпфера действует в России со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

"Подсолнечный демпфер" (плавающие пошлины на подсолнечное масло и шрот) действует с 1 сентября 2021 года. Сначала он продлевался на один год, в 2024 году - на два года, до 1 сентября 2026 года. В октябре 2025 года правительство продлило пошлины до 31 августа 2028 года.