Пошлины на экспорт российской пшеницы, ячменя и кукурузы останутся нулевыми до 2 июня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 27 мая шестую неделю подряд будут нулевыми, сообщает Минсельхоз. Они будут действовать по 2 июня включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $231,9 за тонну пшеницы ($230,7 за предыдущий период), $222,6 - за тонну ячменя ($221,4), $224,9 - за тонну кукурузы ($221,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

