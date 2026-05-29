Поиск

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 3 июня останутся нулевыми

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которые действуют в РФ уже 5 лет, с 3 июня останутся нулевыми. Их расчет представил Минсельхоз.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $232 за тонну пшеницы ($231,9 за предыдущий период), $223,2 – за тонну ячменя ($222,6), $226,1 – за тонну кукурузы ($224,9). Они будут действовать по 9 июня включительно.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

 Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

 Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

 "Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2384 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9635 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов