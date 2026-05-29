Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 3 июня останутся нулевыми

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы, которые действуют в РФ уже 5 лет, с 3 июня останутся нулевыми. Их расчет представил Минсельхоз.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $232 за тонну пшеницы ($231,9 за предыдущий период), $223,2 – за тонну ячменя ($222,6), $226,1 – за тонну кукурузы ($224,9). Они будут действовать по 9 июня включительно.

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.