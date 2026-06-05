Дмитрий Патрушев отметил отход России от сырьевой модели экспорта продукции АПК

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала продукции АПК с высокой добавленной стоимостью на $20 млрд, что составило почти половину общего аграрного экспорта страны, сообщил "Российской газете" на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Наращиваем торговлю продукцией с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году поставки таких товаров достигли $20 млрд, то есть фактически мы говорим о половине объема аграрного экспорта", - заявил он.

По его словам, это принципиальное изменение. "Мы постепенно уходим от сырьевой модели к более диверсифицированной структуре. Благодаря этому средняя стоимость экспортной тонны продукции в 2025 году увеличилась на четверть, до $500", - сказал он.

"И, безусловно, для сохранения лидерства на глобальных рынках наша продукция должна быть конкурентоспособной. Поэтому нужны комплексные решения, направленные на повышение эффективности производства. На это сейчас ориентировано всё российское сельское хозяйство", - сказал вице-премьер.

"Глобальные вызовы могут меняться, но статус России как надежного торгового партнера и стабильного поставщика продовольствия сохраняется, несмотря ни на что, все последние годы", - подчеркнул Патрушев.