Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края за пять месяцев вырос в 1,6 раза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Экспорт пшеницы через порты Краснодарского края в январе-мае 2026 года составил 13,1 млн тонн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "ЦОК АПК").

"Пиковым периодом перевалки мягкой пшеницы стал первый весенний месяц текущего года. В марте было исследовано для экспорта почти 3,7 млн тонн пшеницы. Для сравнения, годом ранее этот показатель находился на уровне 1,5 млн тонн. Положительная динамика объемов исследований фиксировалась на протяжении всего отчетного периода", - уточнила директор Новороссийского филиала ФГБУ Лилия Кугушева.

Наибольшие объемы поставок агрокультуры в январе-мае пришлись на Египет. Отгрузки в эту страну через порты края увеличились в 1,7 раза, достигнув 4,3 млн тонн.

Экспорт пшеницы в Турцию вырос в 2,4 раза, до 1,2 млн тонн, в Судан и Саудовскую Аравию - удвоился, составив 1,1 млн и 894 тыс. тонн соответственно.

Наибольшую динамику роста закупок продемонстрировала Кения: поставки на этот рынок увеличились в 15 раз - до 838 тыс. тонн.

"Среди возобновившихся (в 2026 году - ИФ) направлений по объемам закупок лидирует Алжир, куда отправлено 93 тыс. тонн мягкой пшеницы. В Латинской Америке крупными покупателями стали Бразилия и Мексика с объемами 94 тыс. и 49,5 тыс. тонн соответственно. В Африке после годового перерыва точками сбыта выступили ЮАР, Джибути, Тунис и Малави. Также зафиксированы поставки после четырехлетнего перерыва в Республику Конго и Мадагаскар", - добавили в "ЦОК АПК".

В Азиатско-Тихоокеанском регионе закупки российской пшеницы возобновили Индонезия и Таиланд.

На территории Краснодарского края располагается один из крупнейших российских портов - Новороссийск, а также порты Туапсе, Ейск, Темрюк, Кавказ и Тамань. Через них, по данным Минтранса Краснодарского края, проходит до 30% всех внешнеторговых и транзитных грузов, обрабатываемых морскими портами России.