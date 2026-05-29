Лут сообщила, что экспорт зерна из РФ в 2025/26 сельхозгоду составит 60 млн т

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из РФ в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) составит 60 млн тонн, в том числе 50 млн тонн пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии ведомства в пятницу.

Эти показатели выше, чем прогнозировалось ранее - 54-55 млн тонн зерна, в том числе 43-44 млн тонн пшеницы.

В целом с начала года экспорт продукции российского АПК составил порядка $16 млрд, что на 22,5% больше, чем годом ранее, сообщила Лут.

При этом министр заявила, что РФ удерживает лидерство на мировом рынке не только по экспорту пшеницы, но и мороженой рыбы, подсолнечного масла, гречихи и других видов продукции. "Один из важных итогов 2025 года - значительный рост поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня на нее приходится практически половина всей поставляемой продукции", - сказала она.

Кроме того, для ряда стран РФ является поставщиком не только продовольствия, но и готовых решений для повышения эффективности АПК. "Экспорт отечественных агротехнологий в прошлом году увеличился примерно на треть и превысил $16 млрд. В первую очередь, это минеральные удобрения, по поставкам которых мы сохраняем лидерство в мире. В прошлом году их экспорт увеличился на 30%. На четверть выросли поставки средств защиты растений. И все более востребованы на мировом рынке наши семена, генетические материалы, племенной скот и вакцины", - добавила она.

Перспективным сегментом экспорта министр назвала высокотехнологичную продукцию (лизин, модифицированные крахмалы и др). Их поставки выросли за прошлый год практически на четверть и превысили $300 млн.