Господдержка спроса в автопроме за 5 месяцев стимулировала продажу 86 тысяч машин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Государственные программы льготного автокредитования, лизинга и субсидирования продаж газомоторной техники в январе-мае 2026 года стимулировали продажу 86 тысяч единиц автотехники при общем рынке чуть более 550 тысяч штук, сообщил на ПМЭФ замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

"За прошедший с начала года период с помощью программ льготного автокредитования, льготного лизинга и программы субсидирования скидок на технику на газомоторном топливе было реализовано свыше 86 тыс. автомобилей. Эти программы дали заметную поддержку рынку", - сказал он.

Наиболее востребованной мерой господдержки спроса в автопроме, по данным Минпромторга, остается льготное автокредитование (субсидирование скидки в 20% при покупке автомобиля в кредит, для жителей ДФО - 25%). За истекший период года в рамках программ льготных автокредитов было реализовано 52 тысячи автомобилей. Объем предоставленных скидок составил 20,1 млрд рублей. В частности, по подпрограмме "Семейный автомобиль" было реализовано свыше 7 тысяч машин, объем выданных скидок превысил 1,1 млрд рублей.

Каримов напомнил недавно опубликованные Минпромторгом данные по российскому авторынку. По подсчетам министерства, за 5 месяцев 2026 года в России было реализовано в общей сложности 552,2 тысячи единиц автотехники (+9% г/г), в том числе 494,6 тысячи легковых автомобилей (+13%).

"Важно обращать внимание на то, какими темпами растут продажи именно автомобилей российской сборки - этот показатель прибавил год к году 26% (и, как сообщалось, составил 348,7 тысячи штук - ИФ). Стабильно растет доля российской техники на рынке - в разрезе всех сегментов она достигла 63%, это на 8 п.п. больше, чем в январе-мае прошлого года", - сообщил Каримов.

Вклад в позитивную динамику дал легковой сегмент, отметил он.

"В части коммерческого транспорта, легкие коммерческие автомобили и грузовики, позитива пока меньше. Одна из важнейших стратегических задач - как раз серьёзно укрепить положение наших производителей в этих сегментах", - сказал замминистра.