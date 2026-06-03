Поиск

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России в мае рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей вырос в годовом выражении на 18% до 110,7 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

"Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности, - прокомментировал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. - Однако позитивным фактом является рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с предыдущим годом".

Тем не менее, по его словам, фундаментальных изменений в основных факторах - регуляторных мерах, ключевой ставке и курсе валют - в мае не произошло.

"Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время", - заключил Калицев.

За 5 месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей и LCV увеличились на 6%, до 482,8 тысячи единиц.

АЕБ Автостат ЭПТС Алексей Калицев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

Петербургский международный экономический форум начинает работу

 Петербургский международный экономический форум начинает работу

Аэропорт в Кувейте остановил работу из-за атаки БПЛА

Цена нефти Brent превысила $97 за баррель

 Цена нефти Brent превысила $97 за баррель

Рубль во вторник упал, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти

 Рубль во вторник упал, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти

Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

 Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

"Лента" приобретает сеть гипермаркетов "О'КЕЙ"

 "Лента" приобретает сеть гипермаркетов "О'КЕЙ"

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9704 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов