В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России в мае рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей вырос в годовом выражении на 18% до 110,7 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС).

"Наблюдается снижение продаж относительно апреля (-6%): оно объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также замедлением деловой активности, - прокомментировал глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев. - Однако позитивным фактом является рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с предыдущим годом".

Тем не менее, по его словам, фундаментальных изменений в основных факторах - регуляторных мерах, ключевой ставке и курсе валют - в мае не произошло.

"Отмечается сокращение импорта, и данная тенденция, как ожидается, сохранится в обозримой перспективе. В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время", - заключил Калицев.

За 5 месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей и LCV увеличились на 6%, до 482,8 тысячи единиц.