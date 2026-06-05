Российский двигатель для "Суперджета" получил сертификат для серийного производства

Оборудование в цехе завода в Ярославской области, где производится двигатель ПД-8 Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил гендиректору АО "ОДК" (входит в "Ростех") Александру Грачеву сертификат типа на двигатель ПД-8, которым будут оснащаться самолеты SJ-100 ("Суперджеты") и "амфибии" Бе-200, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии вручения документа в рамках ПМЭФ-2026.

Сертификат типа подтверждает готовность двигателя к серийному производству и эксплуатации.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что в скором времени в коммерческую эксплуатацию должен пойти и полностью импортозамещенный "Суперджет". Ранее сообщалось, что старт серийных поставок этих самолетов намечен на 2027 год.

В РФ эксплуатируются порядка 160 "Суперджетов", которые были построены ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими, включая франко-российские двигатели SaM146. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Росавиация продлила ресурс SaM146, что позволит эксплуатировать "Суперджеты" до 2028-2029 годов, говорил ранее Ядров. В дальнейшем, по его словам, изучается вопрос о ремоторизации лайнеров российскими ПД-8, которыми будет оснащаться импортозамещенная версия "Суперджета".