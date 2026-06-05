"Ростех" рассмотрит условия вхождения в ГК "Дело" после определения взаимоотношений Шишкарева и "Росатома"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Государственная корпорация "Ростех" рассчитывает определиться с условиями возможного вхождения в группу компаний "Дело" после принятия решений по процедуре "русской рулетки" между Сергеем Шишкаревым (51% в ГК "Дело") и госкорпорацией "Росатом" (49%).

"У нас была договоренность о том, что группа "Дело" должна принять какие-то решения с "Росатомом", и как только они определят свои взаимоотношения, тогда мы рассмотрим условия вхождения (в ГК "Дело" - ИФ)", - сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Ну где-то процентов 25", - ответил он на вопрос об интересе "Ростеха" по размеру доли в ГК "Дело".

Сделка между "Росатомом" и Сергеем Шишкаревым по "русской рулетке" в группе компаний "Дело" должна завершиться до конца июня, сообщал в мае глава "Росатома" Алексей Лихачев. Отвечая на вопрос о том, кто будет выкупать долю, Лихачев ответил: "Не знаю, посмотрим. Сейчас решение на стороне Шишкарева". При этом он отметил, что "Росатом" готов к любому варианту.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале мая сообщила, что одобрила на равных условиях ходатайства АО "Атомэнергопром" (структура "Росатома", владеет 49% УК "Дело") и основателя и совладельца ГК "Дело" Сергея Шишкарева (51%) о приобретении до 100% долей в уставном капитале ООО УК "Дело" (головная компания группы). В "Росатоме" тогда заявили, что "получение согласования означает, что госкорпорация завершила все необходимые с точки зрения законодательства процедуры по проведению сделки, и нет никаких препятствий для завершения выкупа нами актива".

Ранее в апреле представитель Шишкарева сообщил, что ФАС удовлетворила ходатайство основателя и совладельца группы компаний "Дело" Шишкарева о приобретении 49%-й доли ООО "УК "Дело" с рядом предписаний.

"Росатом" в феврале заявил, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". В марте Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49%-ю долю в УК "Дело". Для выкупа доли "Росатома", которая оценивается в 74 млрд руб., основатель компании намерен привлечь бридж-кредит в одном из российских банков. Шишкарев также договорился о создании совместного предприятия с госкорпорацией "Ростех" для стратегического управления ГК "Дело" после выхода "Росатома". По его словам, рассматривается вариант, что "Ростех" в дальнейшем погасит бридж-кредит.

Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2026 говорил, что ВТБ рассматривает участие в финансировании сделки по взаимному выкупу долей в группе компаний "Дело", ситуация будет понятна к концу июня.