"Росатом" на фоне разногласий с Шишкаревым запустит процедуру "русской рулетки" в ГК "Дело"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом", владеющая 49% группы компаний "Дело", приняла решение запустить процедуру предложения о взаимном выкупе в ГК, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

"К сожалению, наше видение развития этого бизнеса расходится с точкой зрения совладельца группы "Дело" (Сергей Шишкарев, владеет 50%) в которой нам принадлежит доля в размере 49%. Действующим соглашением о партнерстве предусмотрен механизм его прекращения путем справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Во вторник стратегический совет госкорпорации принял решение о начале запуска этой процедуры", - сообщили в пресс-службе.

В "Росатоме" отметили, что вне зависимости от итогов реализации данного механизма госкорпорация продолжит реализовывать стратегическую линию - развивать национального логистического оператора.

Представитель Шишкарева сообщил агентству, что "в рамках механизма о взаимном выкупе, закрепленного в действующем корпоративном договоре между сторонами, Сергей Шишкарев намерен оперативно отреагировать при получении официального уведомления от партнеров по запуску данного механизма ("русской рулетки") с указанием цены, предлагаемой к продаже/покупке доли в управляющей компании "Дело".

По данным ЕГРЮЛ, у Шишкарева 50% в УК "Дело", входящий в "Росатом" "Атомэнергопром" владеет 49%, еще 1% - у ООО "Р-Альянс". Год назад партнером Шишкарева и "Росатома" в группе компаний "Дело" стал "Трансмашхолдинг" (ТМХ). В рамках первого этапа сделки дружественная ТМХ компания "Р-Альянс" выкупила у Шишкарева 1% в УК "Дело", его доля снизилась ниже контрольной - с 51% до 50%, доля "Атомэнергопрома" (49%) не изменилась. Один из сценариев сделки предусматривал вхождение госкорпорации в капитал машиностроительного холдинга в обмен на долю в ГК "Дело". Однако в конце 2025 года стало известно, что сделки между госкорпорацией "Росатом" и ТМХ по доле в ГК "Дело" не будет, так как стороны не сумели договориться о цене актива.

