В Госдуме призвали пересмотреть решение о снижении порога НДС для МСП

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал вернуться к обсуждению решения о снижении порога применения упрощенной системы налогообложения и возможно, смягчить его, сославшись на данные опросов, которые свидетельствуют о негативных последствиях для малого и среднего бизнеса.

"На самом деле все опросы показывают, что это решение было слишком жестким и привело к банкротству, уходу из бизнеса, уходу в тень малого и среднего бизнеса", - заявил он на ПМЭФ.

По словам Жукова, накануне на одной из сессий форума министр финансов Антон Силуанов сообщил, что еще месяц назад в правительстве полагали, что порог применения НДС для МСП был снижен избыточно, однако впоследствии от этой оценки отказались.

Жуков с таким выводом не согласился. "Здесь, мне кажется, нам нужно вернуться к этому вопросу и посмотреть, может быть, смягчить те решения, которые мы приняли", - сказал он.

Он также обратил внимание на противоречие между задачей обеления экономики и повышением налоговой нагрузки на МСП. По его оценке, около 90% предпринимателей считают, что добиться обеления с помощью повышения налогов невозможно.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон о поэтапном снижении предельного дохода для перехода плательщиков УСН в режим уплаты НДС: в 2026 году порог уменьшился с 60 млн до 20 млн рублей в год. Предполагается, что в 2027 году он снизится до 15 млн рублей, а в 2028 году - до 10 млн рублей.